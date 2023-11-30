هدنة تجر أخرى.. هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟

هدنة تجر أخرى في غزة ، وشبه إجماع دولي على ضرورة استمرار الهدن والدعوة لحل سياسي ووقف إطلاق النار .

الصين وروسيا، وأمريكا من قبلهما، أقطاب العالم تؤيد وقف الحرب، ونتنياهو الذي ما زال غارقًا في مستنقع تصريحاته منذ يوم الحرب الأول و يؤكد بأن القتال سيُستأنف مع انتهاء الهدن الإنسانية الحالية.

إن الاستمرار في الحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك، كلام وزير الخاريجة الأمريكي بلينكن يعبر عن تغير واضح في الموقف الأمريكي تجاه دعم رغبة نتنياهو باستئناف الحرب، وهو بحسب محللين تحدثوا لـ"إرم نيوز" يقدم مقاربة سياسية تخفف الضغط على نتنياهو، وتكمن بأن دعوة أمريكا لوقف النار تستهدف "حماس" وليست كبحًا لجماح إسرائيل، فاستمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة ، وفق وجهة النظر الأمريكية، التي أكدها كلام بيلينكن مجددًا من تل أبيب في اخر زيارة اليوم.

وبحسب كل المراقبين الذين قدموا لـ"إرم نيوز" قراءات تحليلية للمشهد، فإن كل المعطيات السياسية التي برزت منذ بدء الهدنة تدلل على أن الهدن ستقود باتجاه وقف لإطلاق النار، وهو الهدف الأهم بالنسبة للفلسطينيين في القطاع والضفة، والذي تسعى إليه جميع الأطراف، في ظل انسداد في الأفق السياسي يواجه نتنياهو على جميع المستويات.

الهدنة ووقف إطلاق النار بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية.

سعي "حماس" واضح في عملية الالتزام بتسليم الأسرى وشروط الهدنة كاملة، فهي تعمل لإعادة إنتاج نفسها وشرعنة وجودها سياسيًا وفي أي مسار مستقبلي، أما الوسط الإسرائيلي فيقع بين تيارين متضادين، يرى الأول متمثلاً بحكومة نتنياهو بأن استمرار الحرب هو استمرار للحكومة، بينما يذهب الثاني إلى لوم نتنياهو الميت سياسيًا بحسب كثر، وسط دعوات لتشكيل حكومة ائتلاف تقود هذه المرحلة الحساسة.