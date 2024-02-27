فادي إبراهيم.. وداعًا الفنان الوفي لمسيرته وجمهوره

تبنّى الفن نهجاً فنبت من بين أصابعه طفلاً على مسرح مدرسته، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن الساحة الفنية يومًا.. إلى أن شاءت الأقدار أن يرحل عن عالمنا إثر صراعٍ مع المرض بعد تردّي حالته الصحيّة مؤخراً ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر.

"فادي ابراهيم".. الفنان الوفي لتجربته الفنية.. امتلك الموهبة والشغف والاجتهاد فكانت ثالوث نجاحه.. وزادت الكاريزما في حضوره سحراً مضافاً بصوته الهادئ الرزين، وشكله الذي تفرّد به.. وأكسبه مرونة الاحتمالات.

بدأ مع فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تنظم مسرحيات واسكتشات، لينخرط بعدها في فرقة ناصر مخول الفولكلورية عام 1979.

ورشحه الممثل إيلي صنيفر لآداء دور "جيمي جاك" الأمريكي، في مسلسل "الوحش" أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت".

أما إعلان بطارية "رايوفاك" فكان قفزة جذبت الأضواء إليه في بداية مسيرته الفنية.

تلقى دروساً في الإلقاء ومخارج الحروف على يد المخرج رشيد علامة، وأعطاه دور البطولة في مسلسل "وأمطرت ذات صيف" عام 1982.

وبعد صعوده المدوّي بدور "نادر صباغ" في مسلسل العاصفة تهب مرتين، انهالت الأدوار عليه في التلفزيون والمسرح والسينما.. واصبح الوجه المحبّبَ الذي لا يغيب عن المواسم والأعمال الدرامية العربية.

تعشّق التمثيل في صميم وجوده فتحوّل منه إلى دراسة تفاصيله الدقيقة.. وعمل "ماكييراً" وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات تجميل للمحترفين"، ولم ينجُ الإخراج أيضاً من طموحه اللانهائي.. فخاض التجربة في عملين.