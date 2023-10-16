أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل بعد انطلاق "طوفان الأقصى"

بطائرات حربية وتوجيهات استخباراتية لجهاز الشاباك، تركّز الهجمات الإسرائيلية على إضعاف قدرات "حماس"، من خلال استهداف مقرات قيادتها لتصفية قادة النخبة فيها، والذين يحمّلهم الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجمات المباشرة على المستوطنات الإسرائيلية، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

وفي تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صور وأسماء ومناصب قادة "حماس" العسكريين الذين تمت تصفيتهم مؤخرًا، بحسب تعبيره.

وضمت القائمة كلًّا من معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وعلي القاضي قائد سرية من قوة النخبة في وسط جباليا، ومراد أبومراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة، وبلال القدرة قائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خان يونس، الذي قال أدرعي إنه كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز.

كما ضمت القائمة كذلك كلًّا من جواد أبوشمالة مسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي للحركة، وزكريا أبومعمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي.

أما خطوته التالية للقضاء على "حماس" فيعلنها الجيش الإسرائيلي بنيته تنفيذ هجوم بري، أجبر لأجله أكثر من 600 ألف فلسطيني من سكان شمال قطاع غزة، على النزوح إلى مدن الجنوب خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لعملية عسكرية برية واسعة النطاق ضد حركة حماس.