بحضور دبلوماسي عربي وروسي.. إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في موسكو

نظمت السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية لإحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" بحضور دبلوماسي عربي وروسي.

وألقى السفير اللبناني شوقي بو نصار، بصفته عميد السفراء العرب، كلمة قال فيها: "إن المناسبة تأتي هذا العام وقطاع غزة يتعرض لعدوان وحشي أدى لمقتل الآلاف، في مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي".

وتابع أن" قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس هي الحل الوحيد والمستدام لأزمة الشرق الأوسط".

ورفع الحاضرون الأعلام الفلسطينية، فيما شارك بالوقفة عدد من السفراء العرب والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

فيما شاركت أعداد كبيرة من مواطني الجاليات العربية المتواجدة في روسيا، وعدد من المواطنين الروس المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

ويعتبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، في يوم 29 نوفمبر من كل عام، وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين.