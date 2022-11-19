نجوم عرب متوقع تألقهم في كأس العالم 2022

4 منتخبات عربية تمني النفس بالذهاب بعيدًا والوصول إلى أدور متقدمة في المونديال، وهي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، و جميعها تعول على تألق بعض النجوم البارزين لديها، وهذه أبرز 5 أسماء عربية قد تتألق في كأس العالم:

5- ياسين بونو: صاحب جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني، للعام 2022، مع إشبيلية، وأول حارس عربي يكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "ياشين" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمى في العالم عام 2022، ولا شك أن بونو حائط الصد الأول الذي يعول عليه المنتخب المغربي في مونديال قطر .

4- أشرف حكيمي: يعيش الظهير المغربي أشرف حكيمي واحدة من أفضل فترات مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان، حيث يُقدم مستويات مميزة في الدوري الفرنسي، وكذلك في دوري أبطال أوروبا، ويُنتظر من النجم الأبرز أن يشكل مع بونو أعمدة عناصر المنتخب المغربي من حيث الأرقام والخبرة .

3- حنبعل المجبري.. لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أعير إلى برمنجهام في دوري التشامبيون شيب في إنجلترا، يبلغ من العمر 19 عامًا ويعد مطلبًا لعدة أندية إنجليزية وأوروبية، أبرزها سبورتينغ براغا البرتغالي .

2- سالم الدوسري: يتمتع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال بإمكانيات هجومية كبيرة من حيث المعدل التهديفي والمساهمة في تسجيل الأهداف ما يجعله أحد أقوى نقاط خط الهجوم في المنتخب السعودي، ويلعب بكلتا القدمين وينتظر منه عشاق الأخضر أداءً مع المنتخب، يشبه أداءه مع الهلال السعودي

1- المعز علي: هداف كأس آسيا 2019 ، يأمل بتسجيل تألق جديد خلال ظهوره الأول في كأس العالم ... ويعتبر المعز ثاني أفضل هداف بتاريخ المنتخب القطري برصيد 39 هدفًا ورغم ابتعاده عن التهديف دوليًا، في 2022، إلا أنه يبقى العنصر الأهم في تشكيلة المدرب فيليكس سانشيز .

بين قطر، والسعودية، والمغرب، وتونس، نجوم في العلن وأخرى في الخفاء، فكيف سيكون أداء من ذكرنا من نجوم ؟ وهل نشهد ولادة اسم عربي جديد في مونديال قطر ؟