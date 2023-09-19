العثور على حطام الطائرة الأمريكية المفقودة

ناشدوا الشعب الأمريكي البحث عن طائرتهم الشبح بعدما أخفقت راداراتهم في إيجادها، فرد عليهم بالسخرية وجعل منها بضاعة تُدرج في المواقع الإلكترونية بعنوان "طائرة أف 35 مستعملة للبيع وأجور النقل عليك"، بينما اقترح آخر إدراج خاصية في الأجهزة المحمولة تسمى FIND MY F-35 أو وضع إعلان عن طائرة مفقودة يطلب ممن يعثر عليها الاتصال بالقوات الجوية الأمريكية.

الطائرة المقاتلة التي تتجاوز تكلفتها 80 مليون دولار اختفت لأربع وعشرين ساعة بعد أن قفز الطيار منها فوق ولاية كارولينا الجنوبية أثناء مهمة لم يعلن عن تفاصيلها، ليتم العثور على حطامها الثمين في مقاطعة ويليامزبرغ بعد حالة من التخبط عاشها المسؤولون العسكريون الذين طلبوا مساعدة أهالي المنطقة في تحديد موقعها.

سيل من الانتقادات اجتاح مواقع التواصل، جاء من أشخاص كثر لم يتوقعوا يوما أن جيش أمريكا قد يخسر طائرة متقدمة يبدو أنها عصية على التعقب حتى من قبل مصنعيها.