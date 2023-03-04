انقسام في المعارضة التركية حول مرشح لمنافسة أردوغان

انقسامات بشأن المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان، تنذر بتداعيات خطيرة وانشقاق في صفوف تحالف المعارضة التركية.

ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير ثاني أكبر حزب في التحالف، قلبت الطاولة معلنة رفضها ترشيح زعيم المعارضة الرئيس في تركيا كمال قليجدار أوغلو لانتخابات الرئاسة.

أكشنار دعت رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، العضوين في حزب الشعب الجمهوري إلى الترشح.

من جانبه، قلل قليجدار في تصريح مقتضب من شأن الانقسام.. قائلًا: "لا تقلقوا من شيء. جميع الأحجار ستتموضع في مكانها".

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان ما يعرف باسم "الطاولة السداسية" التوصل إلى توافق على مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية المقبلة.