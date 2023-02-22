لماذا تجاهل بايدن وزيلينسكي صفارات الإنذار في كييف؟

الرئيس الأمريكي بايدن يخرج من دير سان ميشال في كييف برفقة فولوديمير زيلينسكي.. فجأة دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية للتحذير من غارات وشيكة.

الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني واصلا النقاش بدون أي تأثر، أثناء سيرهما في فناء الدير. فيما لم تبد على رجال الأمن المكلفين بحماية الرئيسين، القلق حتى نهاية الإنذار.

صحيفة أوكرانية أكدت أنه تم تشغيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا بعد أن أقلعت طائرة عسكرية روسية من مطارات بيلاروسيا.

فيما أوضح مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان أن زيارة بايدن الخاطفة لأوكرانيا كانت بتنسيق مع روسيا، قبل ساعات من حصولها، وهو ما أكده ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي قال إن الرئيس الأمريكي حصل على ضمانات أمنية من موسكو.