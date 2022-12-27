تفاصيل جديدة حول قاتل "سيدة الخير" المصرية سهير الأنصاري

"بأي ذنب قتلت؟".. حزن عارم في مصر بعد الكشف عن قاتل سيدة الأعمال الخيرية سهير الأنصاري، أو كما يلقبها المصريون "سيدة الخير"، وفك لغز مقتلها.

وزارة الداخلية المصرية كشفت أن القاتل هو السائق، الذي خرج معها، لتوزيع إعانات جمعيات خيرية، تساعد الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج.

القاتل ويدعى محمد المغربي، أوهم "سيدة الخير"، بأنه توقف انتظارا لأشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، لكنه غافلها وضربها بـ" بأداة حديدية" أدت لوفاتها على الفور، وبعدها تخلص من جثمانها واستولى على متعلقاتها.

المفاجأة أن القاتل لم يهرب بعد الحادث، بحسب شهود عيان، بل عاد إلى أسرة الضحية، وأخبرهم أنه تركها عند مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وانخرط معهم في البحث عنها، حتى عثرت السلطات على جثتها.

وتوصلت التحقيقات الأولية للاشتباه به، واعترف لاحقا بارتكاب الجريمة.

ووفق أبناء "الأنصاري"، فإن "سيدة الخير" لم تتأخر يوماً عن مساعدة القاتل، ووعدته بمساعدته في عرسه وشراء بدلة فرحه، لكن في "لحظة شيطان"، غدر بها من أجل سرقة مصوغاتها وحوالي مبلغ 2000 جنيه مصري (81 دولار أمريكي)، لعروس يتيمة.