تراكم النفايات بجوار مستشفى الولادة في العراق ينهي حياة 4 أطفال

شاء القدر أن يكون المكان الذي رأوا فيه صورة الحياة للمرة الأولى هو ذات المكان الذي سلبهم إياها

في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية العراقية، توثق هذه المشاهد اللحظات الأخيرة من حريق اندلع خارج المستشفى فساهمت أكوام النفايات وبقايا مواد البناء المرمية إلى جانب المبنى بشكل فوضوي في ازدياد شدته و كانت النتيجة وفاة 4 أطفال وإصابة العشرات بحالات اختناق في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث أليمة جاءت كنتيجة لسنوات طويلة من الإهمال والتقصير

وزارة الصحة العراقية شكلت لجنة عاجلة لمتابعة ما حصل داخل مستشفى النسائية والاطفال المنكوب ليكون إعفاء مدير صحة الديوانية ومدير المستشفى من ضمن تلك الإجراءات الأولية ..

واقع مأساوي ومبان متهالكة يصفها المواطنون العراقيون ويطالبون بإنشاء أخرى حديثة خشية تكرار ما حصل