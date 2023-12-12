عن مستقبل غزة.. فلسطينيون لـ"إرم نيوز": نريد حُكمًا ينهي الحروب ويعيد الإعمار

أكد فلسطينيون من قطاع غزة، ضرورة أن يحدد مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية من قبل الشعب الفلسطيني ووفق مشاورات بين مختلف مكوناته، مشددين على ضرورة أن يكون الحكم بيد من لديه القدرة على وقف الحروب المتتالية.

وحسب فلسطينيين، استطلع "إرم نيوز" آراءهم، فإن "المطلوب وقف الحروب وإعادة إعمار القطاع، وعودة السلطة الفلسطينية لغزة"، مؤكدين أن ذلك يجب أن يكون بمشاركة جميع الفصائل ووفق اتفاق وطني وحكومة وطنية.

وأشار الفلسطينيون، إلى أن "الأوضاع في القطاع ستكون مختلفة بعد انقضاء الحرب الإسرائيلية"، فيما رفَضَ بعضُهم أيَّ أحاديث رسمية عن حكم بعض الأطراف دون الأخرى، مؤكدين أن الجميع يرغب بمن ينهي حالة الحرب.