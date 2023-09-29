عرس العراق الكارثي.. حقائق جديدة يكشفها صديق العريس

ما زال وقع كارثة حريق زِفاف نينوى مدوياً..

وفي كل يوم يمر تتكشّف حقائقُ جديدةٌ حول حقيقة ما حدث في تلك الليلة الدامية، ومنها تصريحات صديق مقرّب للعريس لوكالة الأنباء العراقية، بقوله: "إن ما حدث ليلة الكارثة لم يكن بسبب الألعاب النارية وحدها، رغم أنها طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق لأكثر من نصف ساعة دون أن ينتبه إليها أحد، ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران".

مضيفاً بإبلاغ أحد الأشخاص صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد أطفئت، دون أن يعلم أنها كانت تحترق، واحترق معها الجدار من الخلف".

ووصف الشاب كيف انقسم الحضور عند انتشار الحريق، فمنهم من خرج بصعوبة من البوابة الوحيدة، فيما هرع البقية إلى الحمامات أو الطاولات الخلفية أملا بالنجاة، مؤكداً أن "جشع صاحب المكان جعلهم يدفنون عوائل بأكملها"، من بينهم تسعة من عائلة العروس بمن فيهم والدتها وأخوها، وثلاثة من عائلة العريس حتى الآن، في الحادث الذي ترك جرحاً غائراً في نفوس عائلات الضحايا، لا يبدو أنه سيندمل قريباً..