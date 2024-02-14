كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى "تهديد وجود" لشركات التكنولوجيا؟

مع ظهور مفهوم الذكاء الاصطناعي واكتشاف قدراته التي لا يبالغ مَن يصف تطورها بـ "اللحظي"، ظهر بموازاته شكلٌ من أشكال القلق المبرّر من قدرته المذهلة على "التزييف" الذي يصعب اكتشافه.. لدرجة أننا نحتاج مجددًا إلى الذكاء الاصطناعي لفضحه.

إلا أن الأمر لم يعد محصورًا بالقلق المتزايد من السهولة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي إنشاء "صور" مزيفة، فالاستخدام التجاري واسع النطاق لها لا يشكل تهديدًا محتملاً للأشخاص فحسب، بل أيضًا لشركات التكنولوجيا وصانعي الكاميرات.

فلماذا على المستخدمين أن يدفعوا ثمنًا باهظًا على الكاميرا والعدسة الجديدة، في حين يمكنهم بواسطة الذكاء الاصطناعي خلق صور على الكمبيوتر والهاتف، وتزييف أخرى؟

لذا فالأمر بالنسبة لشركات، مثل: كانون، وسوني، ونيكون، تعدّى القلق إلى مرحلة "تهديد وجودهم"؛ ما دفع تلك الشركات للاتفاق على معيار عالمي للتواقيع الرقمية، ما يسهّل تحديد متى وكيف تم التقاط الصورة ومن قام بالتقاطها، على أن تكون هذه التواقيع مقاومة للتلاعب ومتوافقة مع ما يعرف بـ "التحقق".

الأداة التي أنشأتها مجموعة من المؤسسات الإخبارية وشركات التكنولوجيا، ستمكن أي شخص من التحقق مما إذا كانت الصورة تحتوي على توقيع رقمي أم لا.

وفي حال عدم وجوده، ستظهر رسالة تحذيرية للمستخدم، ما يمكن أن يشير إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما تعمل شركتا سوني وكانون أيضًا على تقنية مماثلة للتحقق من صحة الفيديو.

عملاق التكنولوجيا "غوغل" انضمَّ رسميًّا إلى التحالف، في خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية المحتوى الرقمي، فيما يتعلق بمصدر المحتوى وأصالته "C2PA"، كعضو في اللجنة التوجيهية من شأنه المصادقة على مصدر المحتوى الرقمي لمكافحة المعلومات الخاطئة، لا سيما مع ظهور تقنية استنساخ الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تتعاون أدوبي أيضًا مع "C2PA" بنشاط لضمان الشفافية في الصوت.

وبينما أصدرت غوغل بالفعل "SynthID"، وهي أداة تضع علامات مائية وتتعرف على الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، قامت شركة "ميتا" بتضمين علامة مائية غير مرئية للعين البشرية، في جميع الصور التي تنشئها باستخدام الذكاء الاصطناعي في إطار تكثيف الإجراءات لمنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

أما شركة "OpenAI" فأدركت الحاجة إلى إعلام الأشخاص عن الصور المنشأة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة بواسطة منصتها الخاصة "DALL-E 3"، وذلك بتقديم علامات مائية عليها، تحتوي تفاصيل البيانات الوصفية، مثل: اسم أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشاء الصورة.