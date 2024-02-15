"سليم".. أول فيلم عربي يحاكي معاناة أطفال الحروب في المنطقة

في فاتورة الحروب "الأطفال" هم الخاسر الأكبر، وخسارتهم النفسية هي الأكثر فداحة

وما بين ألم الحروب والأمل بطوق نجاةٍ لبراعم الحياة الذين زُجُّوا في حروب رغماً عنهم، خرجت فكرة فيلم الرسوم المتحركة "سليم" لمخرجته الأردنية سنثيا مدانات ومنتجه شادي الشرايحة، ليحكي قصة طفل فقد والده في الحرب، واضطر إلى ترك بلاده والانتقال للعيش في مكان آخر

شارك "سليم" في 11 مهرجاناً دولياً، أهمها مهرجان "آنسي" في فرنسا، وهو أحد أهم مهرجانات الرسوم المتحركة في العالم.

نقطة القوة الأبرز في الفيلم تتركز في اعتماده على المختصين النفسين في محاكاته لظروف أطفال المنطقة والتنبؤ العلمي الصحيح لنتائج ما يكابدونه خلال الحوب على نفسياتهم، وكيفية التدخل بالطريقة المثلى لعلاجها

طاقم عمل فيلم "سليم" ضمَّ حوالي مئة شخص من دول عدة، وتم ترشيحه مع 9 أفلام أخرى من بين 3300 فيلم حول العالم في مهرجان "آنسي" بفرنسا