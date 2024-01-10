كمبيوتر عملاق يتوقع المرشحين للقب كأس أفريقيا.. هذه فرص المنتخبات العربية

قبل أيام من انطلاق الحدث الكروي الأفريقي الأهم، كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.. كمبيوتر عملاق يتوقع المرشحين للفوز باللقب، وهذه حظوظ العرب!

شبكة "أوبتا" العالمية كشفت عن حظوظ المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2024 من خلال كمبيوتر عملاق توقع فوز حامل اللقب السنغال في البطولة بنسبة 12.8%، فيما بينت الشبكة أن لدى البلد المضيف كوت ديفوار فرصة بنسبة 12.1% ، والمغرب بنسبة 11.1% وهو ثالث المرشحين للفوز باللقب بعد أن أصبح أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

الجزائر هي المرشحة الرابعة مع فرصة 9.7% للفوز بالمجد القاري، في حين أن منتخب مصر يمتلك فرصة الفوز باللقب بنسبة 8.5%، ونيجيريا 8.1%، والكاميرون 7.4%، وتونس 6.3% وغانا 5.3%.

منتخب مصر الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يتطلع وفق التقرير إلى الهزيمة الأخيرة أمام السنغال في نهائي البطولة الماضية عندما حُرم صلاح من فرصة تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة، وخسارة الحلم القاري.