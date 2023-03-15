اشتباك جوي روسي أمريكي.. تفاصيل حادث التصادم "النادر" فوق البحر الأسود

اشتباك جوي وتصادم نادر بين مقاتلتين روسيتين من طراز Su-27 ومسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود، والجانبان يقدمان روايتين متضاربتين.

واشنطن تقول إن مسيرتها كانت في استطلاع روتيني بالمجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، قبل أن تعترضها طائرتان روسيتان.

إحداهما حلقت أمامها بشكل خطر، واستهدفت مروحة المسيرة، ما اضطر القوات الأمريكية إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية

لكن روسيا كذبت الرواية الأمريكية، وقالت إن طائراتها انطلقت بعد رصد المسيرة تحلق داخل حدودها في منطقة شبه جزيرة القرم، مؤكدة أن الطيارين الروس لم يتلامسوا مع الطائرة الأمريكية، أو يطلقوا النيران عليها بل هي من فقدت التوازن واصطدمت بسطح الماء؛ نتيجة لمناورة حادة، بحسب البيان الروسي.