تقرير أمريكي: حمـاس تمتلك بنية قيادية معقدة ومجزأة

في السنوات الأخيرة.. الجناح العسكري لحركة حماس يطغى على القيادة السياسية أو ما يعرف بالمكتب السياسي رغم أن الحركة تمتلك بنية قيادية معقدة ومجزأة.. هذا ما ذهب إليه تقرير موقع "المونيتور" الأمريكي.

الموقع أرجع ذلك جزئيًّا إلى النفوذ الإيراني وردود فعل حماس على الحرب السورية، فيما سعى الجناح العسكري إلى إقامة علاقات وثيقة وجيدة مع ايران، ارتأى المكتب السياسي اتخاذ موقف أكثر دعمًا للمتظاهرين في سوريا، ولكن كانت الكلمة الأخيرة للجناح العسكري، وفشلت محاولات الرئيس السياسي للحركة خالد مشعل في الابتعاد عن إيران.

الباحث السياسي "ماثيو ليفيت" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بيَّن أن إيران لم تقطع الدعم المالي عن الجناح العسكري لحماس خلال فترة انقطاع علاقات الحركة مع سوريا، ولكنها أوقفت الدعم عن المكتب السياسي وهو ما ترتب عليه ازدياد قوة الجناح العسكري على حساب السياسي.

وبالنظر إلى الهيكل التنظيمي للجناح العسكري، فالقائد العام لكتائب القسام هو "محمد الضيف" الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات الـ7 من أكتوبر، إلا أن الباحث "ماثيو ليفيت"، يرى أن قيادة الجناح العسكري مجزَّأة بين أكثر من قائد، إذ تتعمد حماس التكتم بشأن هوية المسؤول، ولا تعلن بالضبط عن أسماء قادتها أو الهيكل التنظيمي للجناح العسكري وذلك لدواع أمنية.