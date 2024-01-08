وثائق فضيحة إبستين تكشف عن دائرة علاقاته الإسرائيلية

مع رفع السرية عن مستندات قضية الجرائم الجنسية للملياردير الأمريكي جيفري إبستين، وتدفق سيل المعلومات عن دوائر علاقاته الخيالية، تكشفت تفاصيل أكثر عن الدائرة الداخلية لهذه العلاقات، والتي امتدت خيوطها إلى إسرائيليين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

أحد الملفات، التي تم الكشف عنها أخيرًا يظهر رسالة تعود للعام 2006، من أبيجيل ويكسنر، تركتها لإبستين، تطلب منه الحديث عن شيء خاص، والمثير هنا أن أبيجيل، هي زوجة قطب الأعمال الأمريكي ليزلي ويكسنر، المشهور بدعمه اللامحدود لإسرائيل، كما إن والدها كان يعمل في شركة العال الإسرائيلية، وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز عام 1993، أثناء الإعلان عن زواجها من ويكسنر.

الكشف عن رسالة أبيجيل أعاد تسليط الضوء على الدوري المحوري الذي لعبه زوجها ويكسنر في صعود إبستين، إلى النجومية في عالم المال والأعمال، عبر مجتمع نيويورك، عندما بدأ تعارفهما في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

ويشتهر ليزلي ويكسنر في المجتمع الإسرائيلي بأنه بطل التعليم اليهودي، إذ تعد مؤسسته من أبرز المؤسسات الخيرية اليهودية الخاصة في العالم، وعلى سبيل المثال فقد تبرعت بـ 3.6 مليون دولار عام 2017 للقضايا التعليمية اليهودية، وتدريب الحاخامات والمهنيين اليهود، لذلك عندما تفجرت فضيحة إبستين، ثارت التساؤلات في إسرائيل حول مدى ارتباط ويكسنر بهذه الفضائح، وكذلك السبب الذي قد يدفع الملياردير اليهودي الشهير إلى استقدام مدرس لم يكمل تعليمه الجامعي، لإدارة أمواله المقدرة بـ 7.7 مليار دولار، لكن مقربين منهما، يقولون، إن هذه العلاقة كانت معقدة ماليًّا وشخصيًّا وبطرق أخرى عديدة.

من بين الوقائع الشهيرة، والتي زادت تلك العلاقة ريبة، وعرفت وقتها بسرقة القرن، هو اعتراف إحدى ضحايا الاستغلال الجنسي لصحيفة ديلي ميل، أن إبستين تفاخر أمامها يومًا ما بحصوله على أكبر قصر في مانهاتن من ويكسنر مقابل دولار واحد فقط، ثم قال لها إنه سيفعل أي شيء من أجلي، معتقدة أن العلاقة بين الرجلين كانت وثيقة بشكل غير معهود.

تأتي تاليا الذراع اليمنى لإبستين وهي غيلاين ماكسويل والتي أدينت بتأمين فتيات قاصرات لتقديم خدمات جنسية له، فهي ابنة قطب وسائل الإعلام البريطانية الراحل روبرت ماكسويل، والتي تلقت فور الحكم عليها بالسجن 20 عامًا، خدمات من منظمة غير ربحية تدعم السجناء اليهود، وبحسب صحيفة هآرتس، لم يعرف عنها علنًا أنها يهودية، رغم أن والدها كان من بين مشاهير اليهود، بل وتشير الصحيفة العبرية إلى أنه جاسوس محتمل فرَّ من النازيين عندما كان طفلًا، والأكثر إثارة أنه دُفن في القدس بعد وفاته في ظروف غامضة عام 1991.

أما ابنة ماكسويل التي كانت تعد المعاون الرئيس لإبستن، فقد حاولت استغلال أصلها اليهودي، وقيل إنها حاولت اللجوء إلى إسرائيل، عندما بدأ التحقيق معها في القضية، قبل أن يتم القبض عليها عام 2020، ثم إدانتها في العام التالي.

وعن الرابط الثالث بين إبستين بإسرائيل، فيأتي ذكر اسم رئيس الوزراء الأسبق إيهود بارك، ضمن مستندات القضية، إذ تلقت مؤسسة "المسؤولية الوطنية - إسرائيل بيتي"، التي أسسها باراك، تمهيدًا لعودته إلى العمل السياسي، تبرعات سخية من شركة تابعة لإبستين، في الوقت الذي نفى فيه باراك أيضًا أي علاقة له بالجرائم الجنسية، كما برر تلقيه تبرعات بتقديم أبحاث، للمؤسسة.

ورغم مئات الوثائق والتفاصيل التي تم الكشف عنها في قضية إبستين، فإنه مع كل سر جديد يظهر للعلن، تثار عشرات التساؤلات المعقدة، والتي ربما قد لا يتم الإجابة عنها إلى الأبد، بعد انتحاره في سجنه بنيويورك عام 2019 قبل شهر من بدء محاكمته، تاركًا ثروة قدرت بـ 577 مليون دولار، والأغرب أنه ترك جميع ثروته في وقف خيري سماه (وقف 1953)، ليزيد من ألغازه العصية على الحل