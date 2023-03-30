خلاف نادر بين إسرائيل وأمريكا يظهر للعلن

خلاف نادر بين واشنطن وتل أبيب يظهر للعلن بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها إسرائيل بشأن قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

تجلى هذا التوتر بعد دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة الإسرائيليين للتخلي عن خطط الإصلاح المقترحة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن رفضه للمقترحات الأمريكية مؤكدا أن إسرائيل دولة ذات سيادة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية حتى من أقرب حلفائها.

من جانبه وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادا شديد اللهجة للإدارة الأمريكية قائلا إن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي.

بينما وجه مسؤولون أمريكيون تحذيرا لنتنياهو ومقربين منه من مغبة استفزاز الرئيس بايدن وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.

رسالة شديدة اللهجة أرسلتها واشنطن بعد قرار عزل وزير الدفاع يوآف غالانت دعت خلالها إلى الوقف الفوري للتشريعاتِ القضائية بحسب الموقع العبري.

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس حذر من خطورة المساس بالعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

صعد الإسرائيليون احتجاجاتهم ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدعمها حكومة نتنياهو وتمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطات المحكمة العليا.