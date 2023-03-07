هل يؤثر انتماء كمال كيليجدار أوغلو للعلويين على حظوظه كمرشح للرئاسة التركية؟

صدمت الأوساط السياسة في تركيا العام الماضي بتصريح علني نادر من نائب في حزب الخير المعارض اعتبر فيه أن انتماء زعيم المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للطائفة العلوية يؤثر على حظوظه كمرشح للرئاسة.

ما صرح به حينها النائب من أنقرة إبراهيم خليل أورال أثار ردود فعل واسعة بما في ذلك من حزبه الذي أحاله إلى مجلس الانضباط.

لكن ما ذكره أورال يثير الكثير من التساؤلات في بلد غالبية سكانه من الطائفة السنية بينما لا تشكل الطائفة العلوية سوى 15 إلى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ورغم الطابع العلماني للدولة إلا أن مثل هذه الحساسيات يبقى لها بحسب محللين تأثير كبير خاصة في أوساط المتدينين المحافظين.