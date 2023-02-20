تفاصيل مثيرة.. هكذا تسلل بايدن خلسة إلى كييف المحاصرة

يبدو أن الزيارة السرية عالية الخطورة التي قام بها جو بايدن إلى كييف المحاصرة، تطلبت مناورات أمنية لم يقم بها الرئيس الأمريكي من قبل.

فمن المعتاد أن يتحرك بايدن عبر الطائرة شديدة التحصين، إير فورس وان، وموكب حماية ضخم على الأرض لكن ذلك لم يحدث في هذه الرحلة. فقد تمكن الرئيس الأمريكي من التسلسل إلى كييف بالقطار، في رحلة ليلية شاقة من بولندا استغرقت أكثر من سبع ساعات.

ولزيادة الخداع، فقد أصدر البيت الأبيض جدولا عاما ليوم الاثنين يظهر فيه أن الرئيس لا يزال في واشنطن ويغادر في المساء إلى العاصمة البولندية وارسو، لكنه كان بالفعل في طريقه إلى هناك. كما قام في الليلة السابقة، بتصرف غير معتاد، حيث تناول عشاء رفقة زوجته في أحد المطاعم للتضليل وزيادة التعتيم.