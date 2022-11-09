الكشف لأول مرة عن الثمن الذي دفعته روسيا مقابل المسيرات الإيرانية

الكشف لأول مرة عن الثمن الذي دفعته روسيا لإيران مقابل المسيرات التي تلقتها موسكو من طهران.

صحيفة تلغراف البريطانية كشفت أن الكرملين دفع لإيران أكثر من 137 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى أحدث الأسلحة الأمريكية والبريطانية، ومن بينها صاروخ NLAW البريطاني المضاد للدبابات.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن تلك الأسلحة كانت مخصصة للجيش الأوكراني لكنها "سقطت في أيدي الروس".

ومن المحتمل أن تقوم إيران بمحاولة إجراء هندسة عكسية لها لتصنيع أسلحة وصواريخ مشابهة.