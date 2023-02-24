لغز الحرب.. كيف فشل الرتل الروسي الضخم في الوصول إلى كييف؟

عام مضى على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولا تزال صور الرتل الروسي الضخم المتوجه إلى كييف من أهم أيقونات هذه الحرب، التي سعى فيها بوتين لتحقيق نصر سريع، من خلال تحريك رتل هائل من الدبابات والمركبات المدرعة، عبر الأراضي الأوكرانية، وصولًا إلى العاصمة كييف.

في 29 / فبراير/ 2022، تنامى طول هذ الرتل، ليصل إلى 65 كيلومترًا، لكن بدلًا من سيره قُدمًا نحو تحقيق خطة بوتين، التي عرفت عسكريًا بخطة "قطع الرأس"، تعرقل تقدم الرتل المدرع لأسابيع، قبل أن يختفي بين عشية وضحاها، في مشهد ظل لغزًا محيرًا منذ ذلك الحين.