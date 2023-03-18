معدات "مزدوجة الاستخدام".. بيانات مسربة تكشف تقديم الصين "دعما عسكريا" لروسيا

للمرة الأولى كشف تقرير صحفي أن الصين بدأت تزويد شركات روسية بمعدات يمكن استخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وتشمل هذه الإمدادات بنادق هجومية وقطع غيار للطائرات المسيرة وأطنانا من الدروع الواقية إضافة إلى معدات أخرى يمكن استعمالها لأغراض عسكرية بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وكشفت الصحيفة أن الصين زودت الشركات الروسية بمعدات وصفتها بـ"مزدوجة الاستخدام" لم يتم الإبلاغ عنها سابقا ويمكن استخدامها في ساحة المعركة.

حيث تم شحن نحو ألف بندقية هجومية من طراز "CQA" المصممة على طراز بنادق أم ستة عشر (M16) الأمريكية بوصفها معدات للصيد.

ويبدو أن تأكيد بكين المستمر بعدم دعم موسكو عسكريا في حربها على أوكرانيا لم يشفع لها، فقد عزز تنامي العلاقات الروسية الصينية من مخاوف الغرب بهذا الشأن ولفت الأنظار نحوها.