اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الإمارات

تاريخها يعود إلى ما قبل ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي.

مدينة صيد اللؤلؤ.. أحدث الاكتشافات الأثرية في الإمارات..

تقع في جزيرة السينية الواقعة قبالة إمارة أم القيوين، بالقرب من الدير المسيحي القديم دير السينية.. تبلغ مساحتها 12 هكتارا وتعتبر أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي.

تؤكد الاكتشافات أن الذين عاشوا آنذاك.. بنوا منازلهم بجوار مستوطنة صيد اللؤلؤ.

حيث وجد علماء الآثار في هذه المنازل.. لآلئ سائبة.. وأوزانا استخدمها غواصون للنزول بسرعة إلى قاع البحر.. فيما تعد مقابر العصر الحجري الحديث في أم القيوين.. من أقدم الأدلة على مهنة صيد اللؤلؤ التي كانت مصدراً أساسياً للرزق والحياة.