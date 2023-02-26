يحول المرضى لأشباح.. ما هو فيروس ماربورغ الفتاك؟

اكتشفت إسبانيا أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورغ لشخص يبلغ 34 عاما، زار غينيا الاستوائية التي قامت بعزل أكثر من 200 شخص حتى الأن. حيث بدأ ينتشر هذا المرض القاتل في الدولة الأفريقية مع تسجيل تسع حالات وفاة فيها.. فما هو فيروس ماربورغ الفتاك؟

هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس إيبولا، تم الكشف لأول مرة عنه عقب انتشاره في مدينتي ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا في عام 1967.

وسجلت الحالات الأولى بين عمال المختبرات العلمية، الذين تعاملوا مع أنواع من القرود الخضراء الأفريقية.

تنتج عدوى ماربورغ البشرية عند التعرض المطول للمناجم أو الكهوف، التي تسكنها مستعمرات خفافيش الفاكهة وهي التي تقوم بنقل المرض إلى الإنسان، ومنه ينتشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين، مثل الدم أو اللعاب أو البول، وكذلك على الأسطح والمواد. ويبدأ المصاب بأعراض حمى وصداع حاد وألم في العضلات إضافة للإسهال والقيء والغثيان.

وتصف منظمة الصحة العالمية ملامح المرضى بعد أيام من الإصابة بالفايروس، بملامح الأشباح بعيون غائرة ووجوه خالية من التعبير مع خمول شديد.

ويموت بالمصاب بفيروس ماربورغ بعد ثمانية إلى تسعة أيام من إصابته، بسبب النزيف الحاد في وقت لا يوجد فيه حتى الأن لقاح أو علاج محدد للفيروس.