مشهد "النجمة الصفراء" يبرهن على فشل إسرائيل في تجسيد دور "المظلومية"

في مشهد درامي، ومحاولة لاستعطاف العالم، وضع أعضاء الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة نجمة داوود الصفراء على صدورهم، متعهدين بعدم نزعها قبل إدانة مجلس الأمن الدولي لحركة حماس.

هذا المشهد يعكس حالة "المظلومية" التي باتت إسرائيل تُصدّرها، وسط محاولات استجداء العالم للوقوف معها ودعمها في حربها ضد الفلسطينيين.

"إسرائيل أصبحت تواجه حالة من العجز والفشل الدعائي أمام الحراك العالمي الذي يدينها حتى في قلب الدول التي تدعمها.. جاء هذا في تقرير لصحيفة كالكاليست العبرية.

أما مشهد النجمة الصفراء فكشف حالة الهشاشة والاستجداء التي وصلت إليها إسرائيل، رغم أنه أثار جدلًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي.

فالنجمة الصفراء تعود إلى الحقبة النازية، إذ كان اليهود مجبرين على ارتدائها لتمييزهم عن باقي أطياف المجتمع الألماني.

واليوم، تستخدم إسرائيل هذه النجمة في محاولة للتشبيه بين الإسرائيليين وبين اليهود في الحقبة النازية، ولإلهاء العالم عن حربها العنيفة ضد الفلسطينيين.

ثمَّة من يرى أن انهيار الرواية الإسرائيلية ظهر جليًّا في التظاهرات الجارفة التي خرجت في دول كثيرة.. والتي انعكس تأثيرها في تصويت الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أثار هذا الحراك الدبلوماسي حالة من الغضب الإسرائيلية غير المسبوقة.