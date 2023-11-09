قياديون في حماس لنيويورك تايمز: أعدنا القضية الفلسطينية إلى الطاولة

"تغيير المعادلة بأكملها وليس مجرد صدام" هكذا قال عضو الهيئة القيادية العليا لحماس خليل الحية لصحيفة نيويورك تايمز مشيرا إلى أنهم نجحوا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة و أن لا أحد في المنطقة يشعر بالهدوء الآن بحسب قوله..

الصحيفة الأمريكية نقلت عن قادة حماس إلى جانب مسؤولين عرب وإسرائيليين وغربيين قولهم إن هجوم السابع من أكتوبر تم التخطيط له وتنفيذه من قبل دائرة ضيقة من القادة في غزة دون مشاركة أسرارها مع ممثلي حماس السياسيين في الخارج أو الحلفاء الإقليميين الأمر الذي ترك الجميع في حالة دهشة من ضراوة الهجوم و حجمه ومداه ، في حين أضاف المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو للصحيفة أنه يأمل أن تصبح حالة الحرب مع إسرائيل دائمة على جميع الحدود ..

وتعليقا على الرد الاسرائيلي والوضع الراهن في القطاع الذي ينزف ويعاني جراء القصف الإسرائيلي منذ أكثرمن شهر قال قادة حماس للصحيفة إنها التكلفة الضرورية لما وصفوه بالإنجاز العظيم، فقد تمكنوا من تحطيم الوضع الراهن وفتح فصل جديد أكثر اضطرابًا في حربهم ضد اسرائيل.