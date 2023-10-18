مواقف شعبية ورسمية غاضبة تندد باستهداف مستشفى "المعمداني" في غزة

مظاهرات ليلية حاشدة وغاضبة في بضع مدن عربية وعالمية تنديدًا بهجومٍ إسرائيليٍّ على مستشفى "المعمداني" في غزة والذي راح ضحيّته أكثر من 500 شخص.

هنا في العاصمة الأردنية عمان خرج الآلاف إلى الشوارع غضبًا بعد وصول أنباء استهداف المستشفى وسقوط مئات الضحايا.

الغضب الشعبي رافقه إدانات عربية ودولية رسمية لإسرائيل بعد قصفها المستشفى إذ وصفت الرئاسة الفلسطينية ما حدث بالإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية".

الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال قال إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون، فيما وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه أمر مروع وفظيع وكارثي وغير مقبول.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وصف ما حدث بجريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها.