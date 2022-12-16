تفاصيل صادمة حول تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35B

للوهلة الأولى قد تظن أن هذا حادث طائرة عاديا، نجا منه الطيار بأعجوبة، لكن إذا انتظرت معنا حوالي دقيقة ستتعرف على معلومات مذهلة تتعلق بالحادث.

فهذه الطائرة التي تحطمت أثناء هبوط فاشل، على مدرج قرب محطة فورت وورث الجوية البحرية في تكساس، هي مقاتلة من طراز F-35B، يتكلف إنتاج الواحدة منها 100 مليون دولار.

ومن بين أبرز مميزات هذه المقاتلة الشبح، قدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا، تمامًا مثل طائرة الهليكوبتر.

الحادث لم يكن الأول من نوعه، فقد شهد هذا الطراز سلسلة حوداث وأعطال منذ طرحه في عام 2015.

والشهر الجاري على سبيل المثال، انهار جهاز هبوط أمامي لطائرة أثناء سحبها عبر مدرج في اليابان.

أما العام الماضي، فكان الحادث الأشهر، حيث انحرفت طائرة عن سطح حاملة طائرات وغرقت في البحر الأبيض المتوسط.

بعد ذلك بأشهر، أوقفت القوات الجوية 300 طائرة من الطراز نفسه، والتي كلفت مجتمعة حوالي 23 مليار دولار، بسبب أنظمة خاطئة.

وبخصوص الحادث الجديد، فقد أقرت شركة لوكهيد مارتن المنتجة للطائرة بالتحطم، مؤكدة أنها ستتبع بروتوكول التحقيق المناسب.