مخاطر رحلة بايدن إلى إسرائيل على السياسة الأمريكية وإرثه الخاص

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى إظهار دعمه لإسرائيل في خضم صراعها مع حماس.. لكن الزيارة تأتي في وقت صعب، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أودى بحياة المئات، مما زاد من تأجيج المنطقة، وانطلاق احتجاجات في أنحاء العالم العربي، إضافةً لإلغاء قمة لـ"بايدن" مع القادة العرب.

تقول صحيفة "ذا وول سريت جورنال" الأمريكية، إن رحلة بايدن إلى إسرائيل تحمل مخاطر على السياسة الأمريكية وإرث بايدن الخاص، فالزيارة تثير مخاطر سياسية ودبلوماسية للرئيس الذي تعهد بإنهاء "الحروب الأبدية" .

تقول الصحيفة.. من جهة، بايدن مُضطر لدعم إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الإستراتيجية، لكن من جهة أخرى، يسعى "بايدن" أيضًا إلى إنهاء "الحروب الأبدية" في الشرق الأوسط، والتي ساهمت الولايات المتحدة في إشعالها على مدى عقود.. وقد صرَّح - مرارًا وتكرارًا- أنه يريد التوصل إلى حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. لكن سياسة بايدن وانعكاساتها لا تشي بذلك.. بل تزيد من تأجيج المنطقة، وزعزعة الاستقرار فيها.. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تصعيد أكبر، بما في ذلك تدخل إيران وحلفائها في المنطقة.

كما أن الزيارة تمثل تحديًا سياسيًا لـ"بايدن"، حيث يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.. ففي حين أن دعم إسرائيل يحظى بشعبية كبيرة بين الأمريكيين بشكل عام، إلا أن بعض الديمقراطيين ينتقدون الغارات الجوية الإسرائيلية.

الرئيس بايدن يضع مصداقيته على المحك، ويبدو أنه يتعمّق أكثر في الصراع، "بحسب ما يقول مراقبون"، فإرسال البارجات الأمريكية إلى البحر الأبيض المتوسط يناقض تأكيد "بايدن" وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن القوات القتالية الأمريكية لن يتم إرسالها إلى حروب أخرى.

تقول الصحيفة الأمريكية إنها واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا التي يمكن تصورها يواجهها بايدن في زيارته إلى إسرائيل.. ونجاحه بتحقيق أهدافه أمر غير مؤكد.