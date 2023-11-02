رفضت الاحتفال بفوزها.. أنس جابر تنهار باكية على أطفال غزة

بعد هذه الكلمات لم تتمالك النجمة التونسية أنس جابر دموعها بعد تحقيق فوزها الأول على حساب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في بطولة الجولة الختامية للسيدات للتنس في المكسيك.

"جابر"، بدا عليها التأثر واضحًا، محاولة التغلب على دموعها عند الحديث عن الصراع الدائر في غزة، مبدية أسفها للمشاهد القاسية، وتبرعها بجزء من جائزتها المالية لمساعدة الفلسطينيين.

النجمة المصنفة السابعة عالميًا، والتي تسعى إلى التأهل لقبل نهائي البطولة الختامية للمرة الأولى خلال مسيرتها، لم يكن هذا هو الموقف الأول التضامني لها مع فلسطين.

إذ قدم الاتحاد الإسرائيلي للتنس قبل أيام، شكوى ضد اللاعبة، على خلفية مساندتها لفلسطين في تدوينة عبر "ستوري إنستغرام"، مطالبًا بمعاقبتها.