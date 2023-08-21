العاصفة هيلاري.. مشاهد طريفة لطريقة تعامل السكان مع الفيضانات في أمريكا

في الوقت الذي بدأت العاصفة المدارية هيلاري تكشر عن أنيابها في جنوب كاليفورنيا الأمريكية، انتشرت مقاطع طريفة لطريقة تعامل سكان مع الفيضانات، غير آبهين بالأضرار الجسيمة المحتملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

فهذا رجل أراد إنقاذ منزله من الغرق على طريقته الخاصة.

أما هؤلاء فحرصوا على الرقص وسط مياه الفيضانات وتصوير مقاطع لتحقيق انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما هذا فظهر مصادفة في خلفية بث مباشر عبر قناة تلفزيونية، وهو يحاول الاستمتاع بوقته، بينما تجمع آخرون لممارسة لعبة كرة السلة في قلب المياه التي غمرت الملعب.

وتوالت المشاهد الطريفة، وإن ظهرت تحذيرات من عدم أخذ مخاطر العاصفة على محمل الجد، ما قد يضاعف خسائرها المحتملة.

ويبدو أن محاولة بث مقاطع فيديو تحقق انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الكثيرين لا يهتمون بالمخاطر المحتملة، وفضلوا الاستمتاع بمياه الفيضانات، في منطقة معتادة بشكل أكبر على الجفاف.

كل هذه المشاهد وغيرها، تتناقض مع حالة الطوارئ التي أعلنها حاكم ولاية كاليفورنيا؛ خوفا من تداعيات تاريخية.