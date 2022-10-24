ريشي سوناك.. أول "هندي" يرأس حكومة بريطانيا

لأول مرة في تاريخها السياسي.. بريطانيا تشهد تولي شاب مهاجر من أصول هندية منصب رئيس الوزراء.

إنه ريشي سوناك، صاحب الـ42 عاما ابن عائلة هندية مهاجرة.. ولد في ساوثهامبتون البريطانية لأب يعمل طبيبا وأم صيدلانية عام 1980، درس الاقتصاد والسياسة في جامعة أكسفورد وأكمل دراسته في جامعة ستانفورد الأمريكية، وقد ازدادت شهرته بعد زواجه من أكشاتا مورتي، ابنة الثري الهندي ناريانا مورتي.

عين في يناير 2018 في أول منصب وزاري له بوزارة الإسكان والمجتمعات، تلى ذلك تعيينه كوزير للخزانة من العام 2020 إلى 2022.

وكأغلب الساسة، لا يخلو ملف ريشي من الشوائب، فهو يواجه اتهامات بتهرب زوجته من دفع الضرائب، بحكم إقامتها خارج المملكة المتحدة.