مهندس فلسطيني اخترق القبة الحديدية.. من هو.. وكيف نجا من الموساد؟

الاستخبارات التركية تحبط محاولة الموساد الإسرائيلي اختطاف "هاكر" فلسطيني من تركيا، قالت إنه اخترق نظام "القبة الحديدية" الدفاعي وتسبب في تعطيله، حسب ما أفادت صحيفة "غلوبس" العبرية.

وكان الهاكر "عمر" الذي درس الهندسة بالجامعة الإسلامية في غزة، ذاته قد نجح في تشويش نظام القبة الحديدية بين سنوات (2015-2016).

وعمل عمر موظفًا بوزارة الداخلية التابعة لحماس، وساعد الحركة باختراق الهواتف الإسرائيلية التي تعمل بنظام أندرويد، وعام 2020 انتقل إلى إسطنبول، دون أن يعلم أنه مرصود من جهاز الموساد الإسرائيلي. وفقاً للصحيفة. ليبدأ الموساد إرسال عملائه واحداً تلو الآخر، في محاولاتٍ لاستدراج "عمر" بتقديم إغراءات مادية له على شكل عروضٍ للعمل مع شركات عالمية؛ بهدف خطفه ونقله إلى إسرائيل.

وذات يوم، تدخلت وكالة الاستخبارات التركية لإحباط عملية لخطف "عمر" من قبل الموساد، وحسب موقع "غلوبس"، فإن وزير الخارجية الحالي هاكان فيدان كان يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات التركية وقتها، قائلة إن الأمر يثير علامات استفهام بشأن دعم محتمل قدمته الاستخبارات التركية لحركة حماس. إضافة إلى رغبة الاستخبارات التركية بمعرفة كيف عطَّل عمر المنظومة الإسرائيلية الأهم، عبر تحقيقات أجرتها معه.

بعدها طلبت الاستخبارات التركية من عمر تثبيت تطبيق محدد على هاتفه النقال، سيُمكِّنها من متابعته لحظة بلحظة.

وأوضحت الصحيفة أن المهندس الفلسطيني تعرَّض للاختطاف فعلاً خلال رحلة في ماليزيا، وخضع للاستجواب من قبل الموساد لمدة 36 ساعة أمام كاميرا تنقل الصورة مباشرة إلى تل أبيب.

وهنا تدخلت الاستخبارات التركية التي ترصده عبر الهاتف، وأبلغت نظيرتها الماليزية، التي داهمت الموقع وأنقذته واعتقلت 11 شخصًا، ليعود عمر إلى إسطنبول ويعيش في شقة غير معلومة العنوان، فيما اُعتقل أحد عملاء الموساد في تركيا.