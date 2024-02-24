كيف تغيرت المواقف الدولية حيال الحرب الروسية الأوكرانية؟

كشف تقرير لمجلة "إيكونومست" أن عدد الدول الداعمة لروسيا ارتفع من 29 إلى 35 دولة، بين عامي 2022 و2023.

وبلغت نسبة الدول الداعمة لروسيا في الحرب 31% من سكان العالم، على رأسها الصين، والهند، وأخيرا جنوب أفريقيا.

وانخفض عدد الدول التي تدين روسيا من 131 دولة عام 2022، إلى 122 دولة عام 2023.

أما الموقف الغربي تجاه أوكرانيا فهو واحد تقريبا؛ إذ تتلقى أوكرانيا دعماً أمريكياً تجاوز 50 مليار دولار،

بالإضافة إلى دعم في الموقف والتمويل الذي يُقدم من ألمانيا، وبولندا، وفرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية.

بينما تعتبر بريطانيا أكبر داعم بالأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

فلمن ستكون الغلبة الدبلوماسية في عام 2024؟.