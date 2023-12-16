دعم أمريكا لإسرائيل لم يعد كسابقه.. ما التفاصيل؟

الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يعد كسابقه، والضغط في ازدياد من أجل وقف الحرب.

مراهنات يُثبت الواقع عدم صحتها مع كل تجديد أمريكي لدعم تل أبيب، وفي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان إلى إسرائيل تأكيد على هذا، وفق خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز"، لا سيما بعد تصريحات متباينة بين نتنياهو وبايدن حول آراء تخص الحرب.

مستشار الأمن القومي الأمريكي طمأن نتنياهو وحكومته وأعطاها دفعة قوية للاستمرار في مخططاتها السياسية والعسكرية من خلال المقاربات الأمريكية التي أعلن عنها بشكل واضح، إن كان سياسيًا عبر "فيتو" مجلس الأمن، أو عسكريًا عبر الانخراط في خطط إسرائيل ومدة الحرب الزمنية التي أكد المستشار بأنها مستمرة لأشهر، في إشارة إلى جهوزية أمريكا لدعم طويل الأمد، وعدم نيتها وقف الحرب حاليًا بحسب مراقيبن، فضلاً عن إعلانه مرحلة جديدة من الحرب، أسماها مرحلة انتقاء الأهداف، وهي من وجهة نظره عمليات أقل كثافة، وتضمن استمرار الدعم الأمريكي.

وفي إطار الدعم العسكري المستمر أيضًا، فإن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، بالتزامن مع الزيارة، عن تمديد مهمة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" شرق المتوسط، والبقاء بالقرب من إسرائيل، فضلاً عن جهوزية أمريكا لتوفير كل أنواع الذخائر لإسرائيل بحسب الاحتياج العملياتي، حتى إن الإدارة الأمريكية كشفت، قبل أيام، عن مضاعفة حمايتها لحركة الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر لكل ما هو متجه إلى إسرائيل.

انعكاسات الزيارة نتائجها واضحة، "اقصف بضمير مرتاح"، فأمريكا ستبقى الحليف، وهذا ما تشهده أحياء" خان يونس، والشجاعية، ودير البلح، وغيرها، فضلاً عن اقتحامات عدة في مدن الضفة الغربية، في صورة واضحة بأن اختلاف وجهات النظر الإسرائيلية الأمريكية لا يُفسد للود قضية.