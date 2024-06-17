ترامب يدفع بصهره اللبناني إلى "الواجهة الانتخابية" لاستمالة العرب

ورقة النسب تظهر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. هذا ما يقوم به دونالد ترامب لاستمالة الناخبين العرب.

ترامب يعتمد بذلك على صهره اللبناني الأصل مسعد بولس والد مايكل بولس زوج ابنة ترامب الصغرى تيفاني في الوقت الذي يشعر سكان ولاية ميشيغان تحديدا بالاستياء من دعم جو بايدن لإسرائيل خلال الحرب في غزة.

استياء الناخبين العرب من بايدن لا يعني بالضرورة الوقوف مع ترامب لأنهم يشعرون أيضا بالاستياء منه بسبب الحظر الذي فرضه على الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بمجرد وصوله للبيت الأبيض قبل أربعة أعوام.

بولس الذي يقود جهود فريق ترامب لاستمالة الناخبين العرب يستغل علاقاته وفق صحيفة واشنطن بوست بالجالية العربية لا سيما في ولاية ميشيغان لهذه الغاية، عبر عقد اجتماعات مع نشطاء من الجالية العربية، بشكل فردي وجماعي لاستقطابهم لصالح ترامب.

في انتخابات 2020 ساعد بولس في التواصل مع العرب الأمريكيين في دور ثانوي، أما في هذا العام فتوسعت مشاركته بشكل كبير، حيث يهدف حلفاء ترامب إلى استغلال الانقسامات داخل قاعدة بايدن الديمقراطية.