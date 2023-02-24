"كلاب روبوتية صينية" تثير إعجاب زوار آيدكس 2023

وأنت تجوب معرض آيدكس مستكشفا، لا بد وأن تصادف تجمعا.. كهذا.. عندها فقط تدرك أنك أمام الجناح الصيني.

يدفعك الفضول لتشق طريقك بين المحتشدين وتكتشف ما يجذبهم فترى العجب العجاب! نعم إنهما كلبان.. لكنهما روبوتيان.

يتنقلان يتمايلان ويتفاعلان مع الحضور بطريقة مدهشة تنجح في إثارة ردود فعل الواقفين أمامهم، فتراهم يضحكون تارة وتارة يحاولون إغاظة الكلب واستفزازه ليظهر المزيد من التفاعل. فينخرطون معه دون أن يلتفتوا إلى أن كل ذلك، يتم عبر التحكم عن بعد.

فخر الصناعة الروبوتية لإحدى شركات الدفاع الصينية، وبحسب المتحدث باسم الشركة فإن (Go 1) بحجمه الصغير والذي يزن 12 كغ ويمكنه حمل 5 كغ، يستخدم بشكل رئيسي لأغراض التعليم والبحث والتطوير.

أما أخوه الأكبر Aliengo المتوسط الحجم فيزن 20 كغ ويستطيع حمل 10 كغ، كما يملك القدرة على تسلق سلالم بارتفاع 18 سنتيمتر للدرجة، ويمكن الاعتماد عليه لاستخدامات تتعلق بقطاع الصناعة والأمن والاستكشاف، وخاصة لأماكن وجود النفط، حيث يمكن تركيب كاميرات وكمبيوترات على ظهره.

اللافت في الكلبين مرونتهما العالية في الحركة والتي تمكنهما من التفاعل مع الأشخاص بشكل مدهش.

كما يمتلكان تقنية متقدمة تتيح لهما أداء حركيا فعالا يخلق توازنا بدرجة ممتازة. فيتحرك الكلب الروبوتي وكأنه مخلوق طبيعي.

ويعود بعض الفضل في ذلك إلى خفة وزنه كونه مصنوعا من الألمنيوم والفولاذ.

ومع أنهما لم يستخدما لأغراض عسكرية حتى الآن، إلا أن الشركة المصنعة تخطط للاستفادة منهما بإنجاز مهام ذات طابع أمني مستقبلاً.