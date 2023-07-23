الجفاف والملوحة يقضيان على حياة الكائنات في هور الدلمج في العراق

هور الدلمج مُسطّح مائي كبير في العراق في قضاء عفك يتغذّى من المصب العام الواقع بين نهري دجلة والفرات، ويقع بين الديوانية غربًا والكوت شرقًا.

يستقبل هذا الهور أعدادًا كبيرة من الطيور المهاجرة سنويًّا القادمة من أوروبا وآسيا.

كان هور الدلمج غنيًّا بكميات كبيرة من الأسماك وأصنافٍ عديدة ويستقطب مئات الصيادين يوميًّا.

أما الآن فقد أصبح الهور مكاناً مهجورًا ويخلو من الصيادين، بسبب انخفاض منسوب المياه فيه وارتفاع نسبة الملوحة.

وتسببت ملوحة مياه هور الدلمج بموت الكثير من الأسماك، بينما انقرضت أصناف أخرى.

صيادون وناشطون طالبوا مرارًا و تكرارًا بتدخل الجهات الحكومية لحل أزمة الهور التي تنعكس سلبًا على حياتهم وظروفهم.