واشنطن بوست: إسرائيل قصفت لبنان بالفوسفور الأبيض الأمريكي

تحقيق صادر عن صحيفة واشنطن بوست يؤكد استخدام إسرائيل قنابل فوسفورية أمريكية قصفت بها جنوب لبنان في أكتوبر الماضي ..

أشارت الصحيفة الأمريكية أن صحفياً يعمل لصالحها عثر على بقايا 3 قذائف من عيار 155 مليمتراً، أطلقت على قرية الظهيرة اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل، وورد أيضاً أن تسعة مدنيين على الأقل أصيبوا نتيجة الهجوم.

وبحسب الفحص الذي أجراه الصحفي، تتطابق بيانات الإنتاج المسجلة على القذائف مع تصنيفات الجيش الأمريكي لذخائره المصنعة محلياً، التي تظهر أن هذه القذائف أنتجت في ولايتي لويزيانا وأركنساس في عامي 1989 و1992.

وفي تعليق على التقرير قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض".

والتي تعتبر سلاحاً محرّماً دولياً، بموجب اتفاقية جنيف لعام 1980 ..

من جهة أخرى أقر الجيش الإسرائيلي بامتلاكه قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية: "لدينا قذائف دخان تحتوي على فوسفور أبيض، مخصصة للتمويه، وليس لغرض الهجوم أو إشعال النيران" على حد زعمه.

يأتي هذا التقرير في سياق متزايد من الانتقادات الدولية؛ إذ كانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في وقت سابق عن أدلة تثبت استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في هجماته على لبنان؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول الامتثال للقوانين الإنسانية الدولية ويضع إسرائيل تحت الأضواء الدولية.