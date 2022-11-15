لماذا كرم بوتين زوجة قديروف؟

ميدني قديروفا.. أولى الحاصلات على لقب الأم البطلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الكرملين أعلن عن اختيار زوجة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف لحصد هذا اللقب الذي أعاد بوتين العمل به أغسطس الماضي، بعد توقفه عقب تفكك الاتحاد السوفيتي. ويمنح للمرأة التي تحمل الجنسية الروسية وأنجبت وربت عشرة أطفال أو أكثر في روسيا. وزوجة قديروف، التي تنتمي لمسقط رأسه في قرية أحمد يورت، وتعرفا أثناء الدراسة، لديها منه 11 ابنا، منهم سبع إناث، وأربعة ذكور، يقاتل ثلاثة منهم إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى طفلين بالتبني. وتحصل حاملة لقب "الأم البطلة" على مليون روبل (16.5 ألف دولار أمريكي)، لكن هذا اللقب منذ إعادة العمل به يثير جدلا، حيث يعتمد بالأساس على إنجاب عدد كبير من الأبناء