بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية... هل اقترب الحسم؟ (فيديو إرم)

قبل عامين بدأت روسيا حربا على أوكرانيا، ظن البعض أنها ستكون عملية عسكرية سريعة، لكنها تحولت إلى حرب طويلة الأمد تاركة وراءها آثارًا من الدمار والمعاناة الإنسانية.. وهي اليوم تدخل عامها الثالث وسط تساؤلات عديدة حول اقتراب الحسم الروسي الأوكراني.

المستقبل بالنسبة لأوكرانيا يبدو قاتما فقد أنهكتها الحرب وهي الآن تعاني من نقص في الجنود والذخيرة، فضلا عن الشكوك حول إمدادات المساعدات الغربية، كما أن القوات الأوكرانية تواجه ندا روسيًا استولى مؤخرًا على زمام المبادرة في ساحة المعركة.

المخاطر تتزايد بالنسبة لكييف، فبعد سلسلة من الانتصارات في السنة الأولى من الحرب تراجعت حظوظ الجيش الأوكراني وبدا الجيش الروسي أكثر قوة.

انتصارات كييف في البداية تحولت مؤخرا إلى استنزاف لها على طول خط المواجهة في شرق البلاد، ومع اكتساب روسيا المزايا وتراجع الجيش الأوكراني عددا وعدة تكثر التساؤلات حول قدرة كييف على الاستمرار في الحرب.

في الوضع الحالي لم ينتصر أي من الطرفين ولم يخسر أي منهما ولا يقترب أحدهما من الاستسلام، هذا ما ذهب إليه الجنرال ريتشارد بارونز وهو ضابط عسكري بريطاني، مؤكدا أن كلا الجانبين استنفدا إلى حد كبير القوى البشرية والمعدات التي بدآ بها الحرب.

اقتصاديا لم ترحم الحرب أوكرانيا؛ فقد تسببت لها في أضرار مباشرة بقيمة 152 مليار دولار، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن تكون هناك حاجة إلى 486 مليار دولار لتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها.

المساحات الشاسعة من أوكرانيا التي دمرتها الحرب قد تكون عاملا مهما في حسم المعركة لصالح روسيا التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها فاجأ العالم بقوة نموه في ظل العقوبات الدولية.

واليوم تبدو آمال أوكرانيا في حسم الحرب لصالحها تتضاءل، فالمساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لا تزال غير معتمدة، فيما قد تأتي انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الحالي بإدارة أقل تعاطفاً مع أوكرانيا.

على الجانب الآخر تبدو روسيا أكثر حماسا حيث تعززت ثقتها بالتقدم الأخير بالاستيلاء على أفدييفكا أهم انتصار لها خلال تسعة أشهر، تليها مكاسب إقليمية أصغر.

مصائر الحرب لا يمكن الجزم بشأنها، إلا أن محللين سياسيين أشاروا إلى أن روسيا تملك الكثير من الأوراق فيما يتعلق بحربها، إذ قال كيرت فولكر سفير الولايات المتحدة السابق لدى الناتو والمبعوث الخاص إلى أوكرانيا إنه وجد الكثير من القلق بشأن الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص خلال محادثاته مع المسؤولين الإقليميين والقادة العسكريين في أوكرانيا.

ما يهم موسكو في الوقت الحالي وفق مراقبين هو شكل الانتصار في أفدييفكا بالنسبة للشعب الروسي قبل الانتخابات وأن الإشارة التي أرسلها إلى الغرب هي أن روسيا في حالة حرب طويلة الأمد وعازمة على تحقيق أهدافها في أوكرانيا مهما كان الثمن.