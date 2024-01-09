اعتاد التفاخر بمهامه.. ممثل إسرائيلي شهير يتعرض لإصابة خطيرة في غزة

اعتاد متابعو الممثل والمغني الإسرائيلي الشهير عيدان أميدي متابعة مقاطع يوثق فيها عمليات القصف والتدمير في غزة، حتى تفاجؤوا بالإعلان عن تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمليات قتالية في القطاع.

وكان الممثل الإسرائيلي أعلن، في أكتوبر الماضي، استدعاءه للانضمام إلى قوات الاحتياط التي اجتاحت قطاع غزة، ضمن قطاع الهندسة، وكثيراً ما ظل يتفاخر بمهامه القتالية.

بدأت شهرة عيدان أميدي عبر مسلسل فوضى، الذي عرضته منصة "نتفلكس" عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية مسلحا فلسطينيا، وقد انضم معه مشاركون آخرون في العمل الدرامي إلى قوات الاحتياط الإسرائيلية، عقب عملية السابع من أكتوبر.

ومع الإعلان عن إجراء عملية جراحية بشكل عاجل له، أعاد ناشطون نشر أحد أشهر مقاطع أميدي في غزة، إذ ظهر في نوفمبر الماضي يعد تنازلياً قبل انفجار مبنى في القطاع، متوعداً بمزيد من الانتقام، ثم استمر بنشر مقاطع أخرى، حتى تعرض لإصابة خطيرة.