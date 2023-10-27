"عدد الضحايا فاق تصور العقل".. غزة بلا أكفان

يبدل الحال في قطاع غزة مطالب أهله، فيصبح الحصول على كفن تنام فيه جثث من يُقصفون إلى الأبد، مطلبًا أساسيًّا، بدلًا من أكياس وأقمشة شارفت على الانتهاء وتُصنع يدويًّا لسد الحاجة.

هنا في هذه البقعة من الأرض، يُعالج المصاب بقدرة إلهية، فأدوات الطبابة استُنزفت تمامًا، والقطاع الصحي مات سريريًّا.

النقص في كل شيء، في المأكل والمشرب والأمن والأكفان، وحُكمًا في وقود السيارات لنقل الجثامين التي اضُطر الأهالي هناك لاستخدام الحيوانات من أجل نقلها ودفنها، مع انعدام الوقود في معظم مناطق القطاع.

عمليات جراحية دون تخدير، طبابة من العدم وانعدام للأمان وجثامين بلا أكفان، جراح غزة لا تلتحم فمتى تلتئم؟