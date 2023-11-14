"إرم نيوز".. تنير شمعتها الـ10 في الكونغرس العالمي للإعلام 2023

من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي وبنسخته الثانية، ومن شبكة "إرم ميديا" التي تنير شمعتها العاشرة، نتحدث نجاحًا، ونرسم بإصرار خطى السنوات المقبلة.

10 سنوات مرَّت لم يبخل خلالها أبناء المكان بمدّه بكل ما امتلكوا من طاقة، كانت حافزًا لنجاحات واحدة تلو الأخرى، عبر سنوات طويلة قضوها في العمل الصحفي بين متابعة ونشر وتحليل، وصل بعضها إلى 10 سنوات مع "إرم نيوز"، فاستحقوا تكريمًا يليق بسنوات الجهد الطوال.

سنوات مضت وأخرى مقبلة، و"إرم نيوز" تُمنّي النفس بكادرها كاملاً، بأن تبقى مصدرًا للمعلومة، وأهلاً لثقة المتلقي في كل مكان.

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