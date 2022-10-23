اتهامات لإدارة بايدن بإخفاء الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير جيمس غوردون ميك

يثير الاختفاء المريب للصحفي الاستقصائي الأمريكي، الشهير جيمس غوردون ميك، التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد استهدفته أو اعتقلته، وفق ما أوردت صحيفة الاندبنت البريطانية.

الصحيفة ذكرت أن جيمس المختص بملفات الأمن القومي والبنتاغون، لم يشاهد منذ مداهمة عناصر تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مدججين بالأسلحة، لمنزله في فيرجينا أبريل الماضي.

تقارير إخبارية أمريكية عديدة، طالبت بضرورة الكشف عن ما حصل مع جيمس، معتبرة أن قضيته بمثابة اختبار رئيسي لإدارة بايدن، التي تزعم الترويج لاحترام حرية التعبير وحماية الصحفيين.

