نابولي عريس الدوري.. السيريا أي في قبضة الجنوب الإيطالي

عادت بعد أن غابت أكثر من ربع قرن، عادت من جديد مفرحة جنوبا إيطاليًا برمته، هنا حيث الهواء ينبض بالكرة والحواري تقتات على الشغف، في نابولي فقط، يمكن أن يقتلوك من أجل كرة، السيريا أي في قبضة اللون السماوي، وفي قلوب من انتظرها، وزين الشوارع والبيوت والأزقة، من أجل تاريخ جديد وعاشق صبر، وكان له ما يريد.

نابولي بطلا للدوري الإيطالي، البطولة التي عَرف ملمس كأسها آخر مرة عام 1990، في أيام الحكم المارادوني، ليغيب بعدها عن الواجهة ثلاثة وثلاثين عاما، كان فيها نابولي فريقا متمسكا بماضيه مستذكرا أيام الزمن الجميل مع من صنع من أزرق الجنوب الإيطالي ماركة مسجلة باسمه، فتحولت البصمة للعنة، حرمت صاحبها من رفع اللقب لعقود ثلاثة، قبل أن تُفرَج على النادي بعد رحيل مارادونا، وكأن عظمة إنجاز التسعينات خجلت التكرار في حضور صانعها، فانتظرت رحيله .

من مدينة الشغف إلى رجل الظل هذا، سباليتي الذي عرف المركز الثاني مع روما أربع مرات، وعرف التهكم من الجميع عندما فكر يوما في الفوز بالدوري، عرفنا معه أودينيزي في دوري الأبطال عام 2005 عندما نجح باقتناص المركز الرابع في السيريا أي، عرفنا معه روما صلبا ومنافسا لإنتر على الدوري لسنوات، فضلا عن تحقيقه بطولات الكأس والسوبر في إيطاليا مع الذئاب، وفي زينت الروسي حقق محليا كل شيء، واليوم عرفناه عريسا لإيطاليا، بعد موسم جاهد فيه من أجل النجاح بأسماء أخرجها لأوروبا بأفضل حلة ممكنة، والنتيجة على الورق، نابولي أفضل هجوم وأفضل دفاع، ويمتلك هداف البطولة أوسمين ب 22 هدفا .

بُحت الأصوات واختفت، وفقد الأب ما تبقى من حكمة في عقله، انتشت الجدة بالنصر فكان حبل الغسيل ما وجدت للتعبير في تباشير الفجر الأولى، هنا في نابولي لا تسأل عن طريقة الاحتفال، فقط عاين واستمتع، كيف لا وأنت في بيت من يعشقون اللعبة ويتنفسون تفاصيلها، أما وفي حضرة البركان البشري هذا فلزاما أن تمر ذكرى إحداهم، نم مطمئنا يا دييغو ولك أن تتخيل أنه بعد رحيلك بثلاثة أعوام ليس إلا، عاد كأس العالم للأرجنتين، واحتفت نابولي بأول الألقاب من بعدك .