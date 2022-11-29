تطورات في قصة اختفاء الوالدة حميدة

تداول عدد من الحسابات الإخبارية المحلية في سلطنة عمان أنباء عن العثور على السيدة حميدة بنت حمود العامرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ"الوالدة حميدة"، في أحد جبال ولاية إزكي مفارقة للحياة ..

قصة اختفاء "الوالدة حميدة" شغلت مواطني السلطنة وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة مع الظروف الغامضة التي احيطت بغيابها، بعد خروجها من منزلها لحضور مناسبة واختفائها بعد ذلك قرابة شهرين دون أثر ..

فيما تداول مغردون على تويتر معلومات تفيد بالعثور على جثمان في قمة أحد الجبال بولاية سمائل، لكن الجثمان لا يزال يخضع للتحليل المختبري والجنائي من قبل شرطة عمان السلطانية، لمعرفة هويته ..