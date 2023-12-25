كاميرا "إرم نيوز" ترصد حالة الغزيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

الصورة أبلغ من أي كلام.. تعذيبٌ وتنكيلٌ تعرّض له هؤلاء الفلسطينيون الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي أثناء اجتياحه لمدنة غزة.. ولا فرق بين شاب عشريني ورجل مسن لا في المعاملة ولا في التعذيب.. فالجميع متهم حتى ينتهي التحقيق.

الجيش الإسرائيلي أفرج عن بعض المعتقلين الغزيين عند معبر كرم أبوسالم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كاميرا إرم نيوز رصدت حالة المفرج عنهم والذين وصلوا لمستشفيات رفح بحالة صحية سيئة.

ربما كان موسى محظوظًا بعد أن أفرج عنه، لكنّه لا يعلم ما ينتظره خارج المستشفى، حيث لا يعلم أي شيء عن مصير عائلته..